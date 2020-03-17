Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)

На улице Федора Кричевского вспыхнул крупный пожар. Столбы из черного дыма наблюдают жители домов в районе Окружной.

Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, там загорелся мусор, а именно – выброшенные автомобильные шины. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.

"На место выехали спасатели для тушения пожара. Возгорание произошло на открытой территории и угрозы для жизни людей нет", – рассказали в ГСЧС Киева.

Напомним, спасатели 16 марта днем выезжали на тушение масштабного пожара в центре Киева. Там загорелось здание на улице Олеся Гончара. Изначально сообщалось, что горит здание №30, однако позже оказалось, что возгорание произошло в соседнем отселенном здании №32в.

Отметим, что на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации. К счастью, после пожара опасных веществ в воздухе не обнаружили.

А как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

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