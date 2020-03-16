Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)

В центре столицы 16 марта вспыхнул пожар в доме по улице Гончара, 30. Огонь охватил помещение на первом этаже и часть придомовой территории, закрытой забором.

Видео происшествия опубликовал паблик "Киев Оперативный". На нем видно, как неравнодушные люди самостоятельно оттягивают машины, которые были припаркованы вблизи с пожаром. Не удалось убрать лишь тяжелые внедорожники с маркировкой ОБСЕ, для их эвакуации необходима спецтехника.

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На месте работают спасатели ГСЧС.

Напомним, 14 марта в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Ранее,13 марта, на Осокорках под вечер вспыхнул крупный пожар. Горел луг в районе строительства ЖК на Коллекторной улице.

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