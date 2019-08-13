"Большой улов": в Чернобыльской зоне за день поймали 17 нелегальных туристов

За прошедшие сутки полиция задержала 17 нарушителей на территории Чернобыльской зоны. Во время патрулирования территории зоны отчуждения полиция обнаружила пять групп сталкеров, среди которых есть и иностранцы, проникшие на территорию с целью туризма, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители – жители Енакиево и Николаева. Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет – из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян – 18, 19, 20 и 39 лет. Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов. Четверо из сталкеров – граждане Франции 19, 20, 27 лет, с ними – проводник-киевлянин 25 лет. Остальные – также киевляне и жители Донецкой области – 18 и 20 лет.

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В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в суды Киевской области для принятия решения. Также материалы направлены в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", известный итальянский художник Фабиански Батсфорд посетил Зону отчуждения и создал там четыре новых арт-объекта. Его черно-белые картины украсили стены нескольких зданий, они основаны на документальных кадрах.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей.

Тем временем правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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