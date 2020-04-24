Бомба под люком на тротуаре. На Зоологической в Киеве обезвредили взрывное устройство

Сегодня утром, 24 апреля, на улице Зоологической в Киеве рабочие, которые прокладывали телефонный кабель, обнаружили самодельное взрывное устройство под крышкой канализационного люка на тротуаре. Об этом рассказывают местные жители, заметившие на улице скопление полиции и взрывотехников.

"Вышел в гастроном на Зоологической сегодня, вижу невдалеке от него много полиции и авто взрывотехников. Оказалось, что под канализационным люком рабочие обнаружили самодельное взрывное устройство. Хорошо, что не сдетонировало, никто не пострадал. Мало нам карантина, так "друзья" Украины решили "салют" добавить, <...>", – написал на своей странице в социальных сетях журналист Олег Гресь.

В полиции Шевченковского района информацию про опасную находку нам подтвердили.

"Самодельное взрывное устройство было выявлено на улице Зоологической в 9:30. Его заметили мужчины, которые прокладывали кабель в телефонном колодце, размещенном на тротуаре. Сотрудники бригады вызвали на место полицию. Взрывотехники, которые работали на месте, отметили, что в пластиковой бутылке был дымный порох, лампа накаливания и аккумулятор. Сейчас выясняются все детали", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

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На время осмотра и изъятия взрывного устройства проезд по Зоологической был перекрыт, а также ограничен проход пешеходов по тротуару. Работа взрывотехников продолжалась даже после 12:30.

"Полиция разыскивает лиц, которые установили взрывное устройство под канализационным люком на Зоологической. Сейчас изымаются записи с камер видеонаблюдения, чтобы проверить, кто и в какое время установил это устройство", – добавляют в полиции.

Как отмечают очевидцы события, канализационный люк, где было обнаружено самодельное взрывное устройство, размещен рядом со строящимся зданием. В треугольнике вокруг люка находятся популярный телеканал, налоговая инспекция и "Укроборонпром".

К слову, тротуар на Зоологической (недалеко от пересечения с Дегтяревской улицей) только недавно отремонтировали и по нему не так часто ходят пешеходы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции. Как оказалось, контрразведчики предотвратили покушение на убийство одного из бывших боевых командиров армейской разведки, организованное российскими спецслужбами. Так, диверсант собирался осуществить покушение в жилом доме, где проживает командир, заложив самодельное взрывное устройство. Его действия создавали угрозу жизни многим жителям города.

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Также мы писали, что в Киеве мужчина нашел на парапете на улице Генерала Алмазова, 6 подозрительный предмет, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода. На место выехали специалисты. Взрывотехники, осмотрев предмет, приняли решение на месте его обезвредить и провели контролируемый взрыв. В связи с этим в центре на некоторое время перекрывали проезд. Кроме того, на столичном рынке взорвали гранату. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

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