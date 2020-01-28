Бордель в стриптиз-клубе: агент полиции дважды покупал "услуги" девушек, потратив 12 тысяч гривен

/ Фото: Нацполиция

В Киеве огласили судебный приговор администратору стриптиз-клуба, в котором танцовщицы оказывали посетителям услуги сексуального характера. Во время сбора доказательств агент полиции дважды пользовался услугами "жриц любви", потратив 12 тысяч гривен.

Согласно тексту судебного решения, размещенного в реестре, администратор стриптиз-клуба "Аэро", который находится на втором этаже гостиницы "Салют" (ул. Ивана Мазепы, 11-Б), вовлекала женщин в занятие проституцией.

Агент полиции 18 сентября 2019 года в 00:10, зашел в помещение указанного стриптиз-клуба. В это время администратор постоянно заходила в гримерку и общалась с девушками-танцовщицами. В дальнейшем одна из девушек подошла к агенту и предложила приватный танец за тысячу гривен. Агент согласился.

Спустя некоторое время агент во время приватного танца спросил у девушки, оказывает ли она платные услуги интимного характера в стриптиз-клубе. Танцовщица ответила, что да, и это стоит тысячу гривен за повторный приватный танец и 5 тысяч гривен за интим. В итоге агент заплатил девушке шесть тысяч гривен и она оказала ему услугу сексуального характера в виде орального секса в комнате для приватных танцев.

На следующий день, 19 сентября, агент вновь пришел в стриптиз-клуб и договорился с одной из девушек об интимных услугах, на этот раз сторговавшись за 5 тысяч гривен.

"Девушки-танцовщицы складывали средства в коробку в гримерке и записывали количество средств, которые положила каждая девушка. В конце смены администратор 50% от денежных средств, полученных за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяла между девушками, а остальных 50% забирала, часть из которых выделялась на зарплаты персонала общества, а остальные средств передавалась лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство" – говорится в судебных материалах.

Администратор стриптиз-клуба признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Печерский суд утвердил его и назначил женщине четыре года лишения свободы, одновременно заменив приговор на условный, с испытательным сроком в два года.

Ранее правоохранители разоблачили бордель, который находился в квартире в Киеве на улице Михаила Бойчука (бывш. Киквидзе. – Ред.) под видом массажного салона. Там посменно работали от трех до десяти женщин. За час своих услуг они получали от 500 до 2000 гривен с расчетом 60% – организатору, а 40% – "работницам".

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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