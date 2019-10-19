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Ботулизм в Киевской области: заболели три человека, один из них умер

19 октября, 16:56

По данным специалистов, причиной заболевания стали разные факторы

/ Фото: Pixabay

В Киевской области зарегистрировано уже три случая заболевания ботулизмом, один из заболевших скончался.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы по столичному региону, факторы, которые стали причиной заболевания людей – разные.

"По результатам проведения санитарных и эпидемиологических расследований было установлено, что в первом случае вероятной причиной стало употребления пострадавшим вяленой рыбы (филе рыбы сушеной кусочками), во втором случае не установлена связь с употреблением пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

В свою очередь, третий пострадавший "употреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего изготовления и рыбу, которая была куплена на рынке в Херсонской области, засолена в домашних условиях и отправлена потребителю в течение двух дней".

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", – добавили в ведомстве.

Госпродпотребслужба призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы в домашних условиях.

Напомним, ранее в Киеве от агрессивной формы ботулизма скончалась 47-летняя женщина. Также смотрите в сюжете подробности ЧП с заболеванием ботулизмом в столице:

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Источник: Сегодня

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