Брифинг полиции о задержании подозреваемых в убийстве ребенка в центре Киева: онлайн-трансляция

Подозреваемых в убийстве задержали в спальном районе столицы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киевская полиция дает брифинг по поводу задержания лиц, подозреваемых в стрельбе в центре Киева, покушении на жизнь депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Саши.

Заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко рассказывает подробности задержания подозреваемых.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

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