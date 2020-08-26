"Буду нести этот крест": виновнику ДТП с курсантками назначили меру пресечения

Его могли выпустить под залог в размере более 1,5 млн грн

В Киеве Шевченковский районный суд назначил водителю Владимиру Холодномумеру пресечения. Мужчину подозревают в совершении ДТП, из-за которого три курсантки Военно-медицинской академии могут остаться калеками. Его арестовали на два месяца без права на залог.

Реклама

Хотя прокурор предлагал назначить ему два месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млн 51 тысяча гривен. Но адвокат обвиняемого заявил, что эта сумма для его подзащитного слишком большая.

Также подозреваемый сказал, что раскаивается в том, что совершил, – пишет "5 канал".

"На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", – заявил в зале суда майор, начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.

В тренде В Киеве на неделю закроют съезд с Шулявского моста

Видео: 5 канал

Ранее в полиции подтвердили, что майор, сбивший девушек, был в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

Состояние девушек, которые пострадали в ДТП, оценивается как тяжелое стабильное. Пострадавшие – выпускницы гражданских медвузов, которые недавно сдали успешно экзамены в академию. Перед аварией они должны были получить военную форму.

Пострадавшим сделали операции с ампутацией левой ноги на уровне средней трети голени у одной девушки, и ампутации правой голени на уровне верхней трети – у другой. Сейчас все девушки находятся в Военном госпитале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама