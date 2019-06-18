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Бухгалтера "Укрпочты", подозреваемую в краже миллиона гривен, выпустили из СИЗО

18 июня, 19:34

На освобождении подозреваемой настаивали ее адвокаты

Доставка. Для многих украинцев получать газеты станет роскошью
Доставка. Для многих украинцев получать газеты станет роскошью. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Женщину, которая работала бухгалтером в "Укрпочте", подозреваемую в краже более миллиона гривен, выпустили из СИЗО. Настаивала на этом ее адвокат, хотя прокуратура просила продлить ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Женщину подозревают в том, что на протяжении семи лет она обворовывала собственное предприятие – переводила небольшие суммы на свои счета, а когда недостачу обнаружили, пряталась от правоохранителей у своих родственников.

Сама женщина признала свою вину, хотя и не в полной мере. Она заявила в суде, что половину суммы вернула на счета предприятия, а деньги брала на лечение мужа.

Ранее сообщалось, что на Буковине начальница сельской почты украла марок и конвертов на сумму в сто тысяч гривен. Было установлено, что женщина, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства.

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Тег кража, Укрпочта, СИЗО, бухгалтер

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