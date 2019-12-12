Буллинг в школе Киева: агрессивная учительница травила и унижала детей

В полиции уточнили, что женщина также нецензурно выражалась в отношении коллег и родителей

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В общеобразовательной школе в Подольском районе Киева учительница жестоко обращалась с детьми – занималась травлей, безосновательно обвиняла и унижала. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

С заявлением о буллинге со стороны учительницы в полицию обратились родители школьников.

"Работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления был еще в отношении двух детей", – говорится в сообщении.

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При этом руководство школы подтвердило факт буллинга, о чем также составили протоколы. Вместе с тем полиция также сообщает характеристику учительницы – педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям.

Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направили их для принятия решения в Подольский суд.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584).

Так, с января 2019 года за травлю и любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность. Согласно КУоАП (статья 173-4), это штраф в размере 850—1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов. При повторном или групповом правонарушении наказание может увеличиться вдвое. В большинстве случаев расплачиваться приходится родителям.

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