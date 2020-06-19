Бунт в Киеве на Русановских садах: полиция наказала семерых участников протеста (видео)

В Киеве с новой силой вспыхнул конфликт на Русановских садах. Сегодня,19 июня, люди с самого утра перекрывают проезжую часть по, которой ездит крупногабаритная техника на строительство Подольского моста. Напомним, жители частных домов выступают против проезда тяжелой техники по улице, которую они отремонтировали за свой счет. Люди перекрывают движения транспорта по улице Садовой уже несколько дней.

"На месте конфликта были задействованы сборные силы полиции. Правоохранители оттесняют людей с проезжей части. Конфликт не затихает с самого утра. Он назревает сразу, как только на дороге появляется строительная техника, которая едет в сторону строительства Подольского моста или от него. Сотрудники полиции диалога провели беседу с митингующими и предупредили их о криминальной и административной ответственности. Но люди продолжали перекрывать проезжую часть, даже собственными автомобилями выезжая на встречную полосу. Также произошло несколько столкновений между людьми и правоохранителями, но никто не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Днепровского района.

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Там добавляют, что в результате конфликта никого не задержали. Но на семерых человек были составлены административные протоколы по статье 127 – нарушение правил дорожного движения. Никого из нарушителей не доставляли в управление полиции, а на месте провели профилактическую беседу.

Известно, что патрульная полиция составила несколько протоколов на пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

"На Русановских садах привлекли к ответственности пешеходов за переход дороги в неположенном месте. На данный момент известно, что было составлено два административных протокола на нарушителей", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Там отмечают, что активисты отказывались прекратить нарушать правила дорожного движения и мешали движению общественного транспорта. В патрульной полиции говорят, что эти нарушения не связаны с массовым протестом на Русановских садах, хотя зафиксированы на той же локации.

Тем временем, в соцсетях появилось видео протеста на Русановских садах. Судя по нему, местные жители устроили стычку с полицией.

Видео: Богдана Шевченко

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"Это Русановские сады сейчас. Местные жители не пропускают строительную технику. А полиция расчищает для строителей проезд. Важное понимать. Люди не против строительства моста на Троещину. Строительству ничего не мешает. Они против того, чтобы с моста делали съезды в Центральную Садовую. Но городские власти хотят иначе. Потому что съезд в Сады – это возможность [построить] там очередной ЖК. Также еще один съезд запланирован на Горбачиху (это Сады, у воды). Там вообще в проекте генплана до 2025 нет урочища, а только многоэтажки", – говорится в сообщении киевлянина Сергея Гришина, который опубликовал видео.

Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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