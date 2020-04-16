Буря в Киеве ломала деревья и срывала крыши: фото последствий стихии

Несколько деревьев упали на машины, а на крыше дома согнулась вентиляционная труба

Песчаная буря, которая накрыла Киев 16 апреля днем, обернулась для города нерадостными последствиями. В нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу.

Так, днем дерево упало на машину в Соломенском районе. В это же время еще одно дерево упало сразу на два автомобиля. ЧП произошло в Печерском районе на улице Игоря Брановицкого. Сотрудники Киевской службы спасения разрезали упавшее дерево. Прохожие во время ЧП не пострадали.

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Позже ураган повредил аварийную вентиляционную трубу, которую частично сорвало с креплений на стене многоквартирного дома на Русановском бульваре, 4. На место ЧП выехали сотрудники Киевской аварийно-спасательной службы. Сейчас они демонтируют огромную металлическую конструкцию, работают на крыше дома. Благо конструкция не обрушилась на головы прохожих и не повредила балконы дома.

По данным КАСС, падали деревья и "летали" крыши и на других улицах. Устраняют последствия непогоды сотрудники Киевской службы спасения.

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Напомним, Киев в четверг, 16 апреля, накрыла сильная буря с пылью и песком. Небо в городе стало серо-молочного цвета. Над высотными домами ветер метал клубы пыли.

Такое погодное явление, по данным КГГА, обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Все это ведет к образованию пыли, которую и принес в столицу северно-западный ветер

Ранее из-за сильного ветра на Подольско-Воскресенском мосту рухнули строительные конструкции. Также пыльная буря наблюдается и в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Днем Позняки выглядели так:

Видео: Сегодня

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