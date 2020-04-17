Буря в Киеве: пострадала Александровская больница (фото)

От сильного ветра, который вчера обрушился на столицу, получило повреждение одно из зданий Александровской больницы. а именно корпус №10.

"К восстановительным работам были привлечены наши альпинисты-высотники. Ветром с фасада десятого корпуса Александровской больницы оторвало часть декоративной штукатурки. Наши бойцы провели работы по снятию отслоившейся декоративной штукатурки на фасаде здания и удалили отслоившийся утеплитель. Высотные работы выполнялись на уровне 9 и 10 этажей", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевской службе спасения.

Напомним, Киев в четверг, 16 апреля, накрыла сильная буря с пылью и песком. Небо в городе стало серо-молочного цвета. Над высотными домами ветер метал клубы пыли.

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Такое погодное явление, по данным КГГА, обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Все это ведет к образованию пыли, которую и принес в столицу северно-западный ветер

Ранее из-за сильного ветра на Подольско-Воскресенском мосту рухнули строительные конструкции. Также пыльная буря наблюдается и в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Днем Позняки выглядели так:

Видео: Сегодня

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