Буря в Киеве: упавшее дерево придавило автомобиль

Из-за сильного ветра дерево не выдержало и сломалось

От сильных порывов ветра в Киеве рухнуло большое дерево. ЧП произошло во дворе дома по улице Соломенской, 4-а в одноименном районе столицы.

Фото: КАРС

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Дерево упало на припаркованный Ford. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал.

На место падения выехали сотрудники Киевской службы спасения, чтобы разрезать и убрать упавшее дерево.

Фото: КАРС

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Напомним, Киев в четверг, 16 апреля, накрыла сильная буря с пылью и песком. Небо в городе стало серо-молочного цвета. Над высотными домами ветер метает клубы пыли.

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Такое погодное явление, по данным КГГА, обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер.

Напомним, ранее из-за сильного ветра на Подольско-Воскресенском мосту рухнули строительные конструкции. Также пыльная буря наблюдается и в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

На данный момент ситуация на Позняках выглядит так:

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