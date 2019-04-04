Журналист рассказал подробности взрыва в Киеве: машина принадлежала офицеру разведслужб
Взрыв произошел преждевременно, когда диверсант устанавливал под машину мину
Взорванная в ночь на 4 апреля на улице Академика Вильямса в Киеве машина Chevrolet Evanda принадлежала офицеру украинской разведки, который принимал участие в операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан. Украинский офицер не пострадал. Диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это гражданин одной из стран Средней Азии", – написал Бутусов.
По его словам, мужчина вел наблюдение за машиной и, скорее всего, действовал в составе группы.
"Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Но впервые удалось захватить того, кто закладывал мину. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы. Война с Россией продолжается, фронт проходит даже здесь, в столице", – напомнил Бутусов.
Отметим, что по факту инцидента полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.
А 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.
31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании в Одессе подозреваемой в убийстве Хараберюша. Ею оказалась Юлия Просолова из Донецка. За свою работу она получила 15 тысяч долларов. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Журналист рассказал подробности взрыва в Киеве: машина принадлежала офицеру разведслужб". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мощный взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности
Полиция открыла уголовные производства по покушению на убийство и по незаконному обращению с оружием
В Китае в автомобильном туннеле прогремел взрыв: есть погибшие
Поисково-спасательная операция продлилась около 40 часов