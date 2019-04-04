Журналист рассказал подробности взрыва в Киеве: машина принадлежала офицеру разведслужб

Взрыв произошел преждевременно, когда диверсант устанавливал под машину мину

Фото: Нацполиция

Журналист рассказал подробности взрыва в Киеве: машина принадлежала офицеру разведслужб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5bf/d92/5ca5bfd92d182.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5bf/d92/5ca5bfd92d182.jpg 2019-04-04T11:35:00+03:00 Происшествия Взрыв произошел преждевременно, когда диверсант устанавливал под машину мину

Взорванная в ночь на 4 апреля на улице Академика Вильямса в Киеве машина Chevrolet Evanda принадлежала офицеру украинской разведки, который принимал участие в операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан. Украинский офицер не пострадал. Диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это гражданин одной из стран Средней Азии", – написал Бутусов.

По его словам, мужчина вел наблюдение за машиной и, скорее всего, действовал в составе группы.

"Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Но впервые удалось захватить того, кто закладывал мину. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы. Война с Россией продолжается, фронт проходит даже здесь, в столице", – напомнил Бутусов.

Отметим, что по факту инцидента полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

А 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании в Одессе подозреваемой в убийстве Хараберюша. Ею оказалась Юлия Просолова из Донецка. За свою работу она получила 15 тысяч долларов. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.

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