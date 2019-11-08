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"Был в состоянии аффекта": адвокат объяснил стрельбу в Святошино

8 ноября, 18:59

Игорь Серов

Защитник Алексея Берестецкого заявил о травле, которой подвергался "святошинский стрелок"

Суд над "святошинским стрелком" Алексеем Берестецким

Суд над "святошинским стрелком" Алексеем Берестецким / Фото: Сегодня

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Киевлянин Алексей Берестецкий, который 6 ноября устроил стрельбу по соседям в жилом доме в Святошинском районе столицы, в момент случившегося находился в состоянии аффекта.

Об этом на судебном заседании заявил его адвокат Олег Веремеенко.

"Мой клиент был в состоянии аффекта", – сказал он, добавив, что поэтому квалификацию преступления определили неверно.

Веремеенко напомнил о том, что у его подзащитного есть инвалидная группа. Он также отметил, что в адрес Берестецкого поступали угрозы, а потерпевший, в которого мужчина дважды выстрелил, его оскорблял.

"Мой клиент не признал долг за коммуналку, в итоге – трагедия. Был буллинг, травля клиента. Все это накапливалось", – добавил защитник.

Адвокат попросил допросить 13-летнюю дочь подсудимого, но после того, как по просьбе обвинения судья в этом отказала, попросил назначить залог за освобождение его подзащитного из-под стражи.

В то же время, прокурор требует назначить Берестецкому меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, допуская, что он может скрываться от правосудия лишь попытаться оказать влияние на свидетелей.

Напомним, что пострадавший мужчина выжил, однако ему требуется кровь для переливания. Сначала ортопеды собрали раздробленную кость, а хирурги сделали операцию. Позже медики сообщили, что угрозы жизни уже нет.

Ранее стрелок заявил, что в момент случившегося был трезв, но своему состоянию при инциденте не может дать разъяснение, потому что он не психотерапевт. Его было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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суд стрельба святошино Святошинский район

Источник: Сегодня

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