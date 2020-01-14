"Была паника, женщина потеряла сознание". В ГСЧС рассказали, как спасали людей из Ocean Plaza

По данным ГСЧС, было спасено 13 человек - семь из общественного транспорта и шесть - из торгового центра

Фото: КАРС

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве опубликовало хронологию действий спасателей вечером 13 января на улице Антоновича, где возле ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком. По данным ГСЧС, первым на место происшествия приехало дежурное отделение части специальной пожарной техники отряда технической службы Главного управления.

"Видимость была очень плохой, ведь улица была окутана горячим паром, а по асфальту текла горячая вода. В такой сиутации пожарные-спасатели оказались впервые ... Начальник караула Александр Бугай разделил отделение на две группы, чтобы быстрее и эффективнее провести разведку. Трое спасателей направились в одну сторону, а он вместе со старшим пожарным Александром Шипиленко пошли в паровую гущу", - говорится на странице ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.

Там спасатели увидели маршрутку, в которой было четыре человека, и на спине по одному перенесли пассажиров в безопасную зону (ранее в сети было обнародовано видео, как пассажиры маршрутки идут по кипятку, в ГСЧС уточняли, что спасали тех, кто остался в маршрутке). После этого начальник караула и старший пожарный подошли к троллейбусу, где также находились люди. Спасатели вынесли еще трое пассажиров, потом вернулись, чтобы вынести вещи пожилой женщины, а после этого пошли внутрь ТЦ.

"Спустившись по лестнице эскалатора, Александр Бугай и Александр Шипиленко оказались в зоне нулевой видимости...из-за горячего воздуха трудно было дышать... На столах находились люди... Они были напуганы и уставшие, вода все прибывала... Самостоятельно выбраться не было возможности, ведь под ногами был кипяток", – уточнили в ГСЧС, добавив, что пожарные на протяжении вечера спасли из опасной ловушки 13 человек – семь из общественного транспорта и шесть – из торгового центра.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

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Александр Бугай и Александр Шипиленко

При этом в кафе на нулевом этаже вода поступала очень быстро, посетители заведения не могли выйти через основной вход, началась паника, одна женщина потеряла сознание, ее вытащила охрана ТЦ. По данным ГСЧС, двое охранников получили ожоги ног, но от госпитализации отказались. Также из затопленного торгового центра вытащили пожилую женщину, которая сняла обувь из-за ожогов и самостоятельно не могла выбраться.

Напомним, что масштабное ЧП произошло вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а утром в среду передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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