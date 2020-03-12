"Бьюти-богине" из России запретили въезд в Украину на 10 лет

Девушка сменила паспорт с отметкой о запрете на три года и попалась снова

В Киеве пограничники не пустили в Украину бьюти-блогера из Росии. Примечательно, что девушку не пускают в нашу страну уже второй раз за несколько месяцев, сообщили в пограничной службе.

Так, россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение Крыма в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

"Женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников. Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки были разоблачены сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы съела собака", – рассказали пограничники.

За умышленное неисполнение решения о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, звезде Instagram и актрисе проставили новый срок запрета въезда в нашу страну – но уже на 10 лет. Девушка вернулась обратным рейсом в Беларусь.

По данным из соцсетей, речь идет о Наталии Красновой – стендап-актрисе и бьюти-блогере. 14 марта у нее должно было состояться выступление в Киеве.

Ранее в аэропорту "Борисполь" 4 марта пограничники не пропустили в Украину известного певца из России и запретили ему въезд на территорию страны сроком на 3 года. Как оказалось, у мужчины были проблемы с украинским законодательством. Он прибыл рейсом Рига – Киев, и при проверке документов сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него.

Недавно сообщалось о том, что СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину. А еще в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым. Митрошиной запретили въезд в Украину.

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