Бывшего врача "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств почти на миллион гривен

Мужчина работал трансфузиолог и списал в свою пользу 141 порцию трансфузионной жидкости

Бывшего врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" подозревают в присвоении лекарственных средств почти на миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, трансфузиолог воспользовался бесконтрольностью учета и списания компонентов крови и списал в свою пользу 141 порцию трансфузионной жидкости, которая не была использована при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови. Сумма присвоенного оценивается в 970 тысяч гривен.

Мужчине объявлено подозрение по ч. Ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ей вверено).

Реклама

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины Олег Котенко, который осенью прошлого года "погорел" на взятках, заплатит штраф в 8500 гривен. Такой приговор вынес врачу Соломенский районный суд.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Ранее в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача учреждения здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама