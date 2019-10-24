Бывших начальников из Киевской ОГА поймали на растрате в 200 миллионов

Экс-чиновники сдавали дорогое здание в центре столицы за 1 гривну

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Правоохранители разоблачили бывших высокопоставленных руководителей из Киевской облгосадминистрации в причинении ущерба государству в размере более 200 млн грн. Подозрение объявили четырем чиновникам, сообщает прокуратура Киева.

Так, должностные лица областной администрации передали в пользование госимущество – здание площадью 1900 кв. м. по ул.Большая Васильковская в Киеве – со значительным занижением размера арендной платы.

Оказалось, что с 2000 года руководители одного из департаментов КОГА сдавали в аренду это здание за 1 гривню в год коммунальному предприятию. Оно, в свою очередь, сдавало дом в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости.

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В рамках следствия в помещениях четырех бывших должностных лиц областной государственной администрации были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду.

По результатам следственных действий четырем бывшим должностным лицам объявлено о подозрениях в совершении преступления по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

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