Центр Киева из-за пожара окутал дым

На Богдана Хмельницкого в контейнере горел мусор

В социальных сетях пишут про пожар на Богдана Хмельницкого, недалеко от Оперного театра.

Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, возгорание произошло не в жилом доме.

"Загорелся мусор в контейнере. На ликвидацию возгорания выехали пожарные и ликвидировали пламя", – пояснили нам в ГСЧС Киева.

Фото: Kyiv Artyl

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Ранее сообщалось, что на улице Изюмской в Голосеевском районе Киева в среду, 18 марта, произошел крупный пожар. Столб из черного дыма был виден на несколько километров в центре города. Горели два гаража, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В гаражах было много всяких промасленных вещей, которые загорелись – от этого образовалось много дыма. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Видео: kiev.informator.ua

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