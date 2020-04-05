Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)

Загорелись телекоммуникационные кабеля и пожарные несколько часов разбирались с проблемой

Накануне масштабный пожар пылал на Виноградаре, а теперь на Майдане в Киеве случилась беда – горели кабели, из-за чего из подземного перехода валил густой черным дым. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Первые сообщения о пожаре на центральной улице страны появились ночью. Отмечалось, что из подземного перехода на Майдане, который ведет в ТЦ "Глобус", шел густой дым. На место ЧП прибыла полиция, после чего подъехали и пожарные.

Стало известно, что загорелся электрический кабель, в результате чего был задымлен подземный переход.

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Но уже рано утром, около 07:00, появилось новое видео, как из одного из коллекторов вырывается не только дым, но и огонь – пожар с ночи так и не удалось полностью укротить.

"Очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение на тушение, горят телекоммуникационные кабели. На место прибыла цистерна с пенообразователем, на 07:00 начали заливать колодцы (коллекторы) пеной", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера в Чернобыльской зоне пылал масштабный лесной пожар. Для ликвидации возгораний вылетели два самолета.

Ранее в помещении Министерства культуры в Киеве случился серьезный пожар. Смотрите об этом подробней в сюжете:

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