Часть города под Киевом осталась без света из-за пьяного "экстремала"

В Киевской области полицейские совместно со спасателями и "Киевоблэнерго" спасли жизнь пьяному "экстремалу", который, чтобы привлечь внимание девушки, взобрался на высоковольтную вышку, сообщает ГУ НП столичного региона.

Вчера на спецлинию "102" поступило сообщение от неравнодушных прохожих о том, что в Мироновке нетрезвый молодой человек залез на высоковольтную вышку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. Мужчина не обращал внимания на уговоры правоохранителей и граждан спуститься вниз, продолжал подниматься выше и в ответ угрожал самоубийством.

Для того чтобы спасти "экстремала" от неминуемой смерти, полицейские города совместно с сотрудниками ГСЧС обратились к работнику "Киевоблэнерго" с просьбой обесточить вышку, напряжение которой – 35 000 вольт.

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Благодаря решению об обесточивании ему удалось спасти жизнь. После длительных переговоров, правонарушитель таки спустился. "Сорвиголова" – 25-летний местный житель, который поссорился с девушкой и таким образом пытался привлечь к себе внимание.

Из-за поступка молодого человека часть города около часа находилась без электроснабжения.

За такие действия правоохранители составили на нарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Одесской области 11-летняя девочка схватилась за высоковольтный провод и погибла. Также током ударило 13-летнюю подругу девочки, которая пыталась оттянуть погибшую от места поражения. Ранее в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током, а в Чернигове 19-летнего курсанта ударило током, как только он взялся за поручень троллейбуса.

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