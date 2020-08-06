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Части тела нашли в холодильнике: появились подробности жуткого убийства киевлянина

6 августа, 14:33

Наталья Руда Наталья Руда

При задержании подозреваемая женщина была в неадекватном состоянии

СМИ сообщили подробности жуткого убийства мужчины, части тела которого нашли в разных районах города. По подозрению в убийстве задержали знакомую киевлянина, когда она пыталась сжечь в лесополосе на Троещине конечности его тела.

Как пишет УНН, после задержания полиция обыскала квартиру на улице Березняковской, владельцем которой был убитый. В холодильнике нашли голову и туловище мужчины, а в морозилке – внутренние органы.

Кроме того, уточняется, что в момент задержания подозреваемая молодая женщина была в неадекватном состоянии и никаких объяснений не давала.

Напомним, что полиция ранее сообщила, что убитый был жителем Днепровского района, 1981 года рождения. Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице. Следствие рассматривает версии, среди которых отрабатывается также корыстный мотив – завладение квартирой киевлянина.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области поезд переехал женщину, а машинисты спрятали части ее тела в холодильнике.

Также напомним, что на столичном Подоле жестоко убили двух молодых девушек.

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Киев убийство Троещина
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