Через Украину в страны Евросоюза перевозили нелегалов из Пакистана

В Киевской области были задержаны трое уроженцев Пакистана в возрасте 45-49 лет, которые организовали перевозку нелегалов из их страны через Украину в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Перемещение одного нелегального мигранта вне пунктов пропуска стоило $3500. Мужчины погорели на попытке переправить восемь земляков. Мигранты проживали в Киеве на арендованных квартирах и без соответствующих разрешительных документов.





Фото: Нацполиция Киевской области

Фото: Нацполиция Киевской области

Оперативники провели 10 обысков, изъяли вещественные доказательства – документы, записные книжки, мобильные телефоны и деньги, добытые преступным путем. Продолжается расследование в рамках открытого по ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, участникам преступной группы грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 16 октября в Киеве иностранца-нелегала поймали на торговле оружием. Продав два пистолета и патроны, гражданин Таджикистана пытался сбежать за границу.

Кроме того, в сентябре мы сообщали, что гражданин Молдовы пытался ввезти товарища в Украину из РФ в багажнике авто. За незаконную переправку лиц через госграницу Украины мужчина был передан полиции.