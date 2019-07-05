Черника с радиацией: ягоды с зоны отчуждения едва не попали на столичный рынок

Пытавшуюся нажиться на продаже черники женщину задержали копы

Ягоды с чернобыльской зоны отчуждения везла в Киев жительница Ровенской области. Сомнительные витамины могли попасть киевлянам на стол. Ягоды женщина планировала продавать на одном из стихийных рынков столицы.

Пытавшуюся нажиться на урожае с загрязненной территории женщину правоохранители задержали прямо в зоне отчуждения. С собой у задержанной было 14 килограмм черники. Собранное изъяли, а женщину за проникновение на запретную территорию оштрафуют.

Напомним, в прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники. 41-летний житель Полесского района собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 килограммами радиоактивной черники.

Также мы сообщали, что эта ягода способна накапливать радиацию. Поэтому журналисты "Сегодня" провели контрольную закупку и отправились с образцами в лабораторию, чтобы выяснить, можно ли есть украинскую чернику.

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