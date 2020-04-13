Чернобыльская зона горит уже неделю: пострадали уникальные животные (видео)

Лошадей Пржевальского завезли в Зону отчуждения в 1998 году

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабного пожара, который уже больше недели уничтожает леса Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 13 апреля продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

"Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники", – говорится в сообщении.

При этом задействованы три самолета АН-32П и три вертолета, которые 12 апреля сбросили на горящие леса 370 тонн воды.

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Согласно данным ГСЧС, радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, "мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений".

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua В тренде Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Вместе с тем пожары в Зоне отчуждения уничтожают естественную среду обитания уникальных лошадей Пржевальского, которых насчитывается в Чернобыльской зоне около 110. Видео последнего вида диких лошадей на планете Земля на выгоревших территориях сняли с квадрокоптера.

Напомним, что убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС уже оцениваются в десятки миллионов гривен.

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