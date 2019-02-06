Под Киевом чиновника Госгеокадастра задержали на взятке в 10 тысяч долларов
Действия чиновника попали под статью о получении неправомерной выгоды, сочетающейся с вымогательством
В Васильковском районе Киевской области на получении взятки в размере 10,5 тыс. долларов был задержан заместитель начальника отдела Государственного земельного кадастра ГУ Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.
"Чиновника задержали с поличным при получения 10 500 долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодаковского сельского совета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что действия чиновника Госгеокадастра квалифицировали по части 3 статьи 368 ("Получение служебным лицом неправомерной выгоды, сочетающейся с вымогательством") УКУ. В Печерском районном суде Киева подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Так же чиновника отстранили от должности.
Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве начальника райуправления полиции задержали на взятке в 34 тысячи долларов.
А также, сообщалось, что военная прокуратура Центрального региона задержала заместителя директора оборонного предприятия на взятке в 30 тысяч гривен.
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