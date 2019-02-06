Чиновник госпредприятия Минобороны погорел на взятке

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия

Чиновник госпредприятия Минобороны погорел на взятке 2019-02-06T01:23:00+02:00 Происшествия Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия







Военная прокуратура Центрального региона задержала заместителя директора оборонного предприятия на взятке в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"04.02.2019 по процессуальному руководству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержан во время получения неправомерной выгоды заместитель директора филиала одного из государственных предприятий концерна "Техвоенсервис" Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2018 года задержанный требовал от предпринимателя ежемесячно давать взятку, размером 15 тысяч гривен за заключение договора хранения имущества между ним и ГП МОУ, а также за содействие в дальнейшей беспрепятственной хозяйственной деятельности.

"02.01.2019 и 04.02.2019 в ходе санкционированных Апелляционным судом г. Киева негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранителей, предприниматель дважды передал взяточнику неправомерную выгоду по 15 тысяч гривен, а всего в целом – 30 тысяч гривен", - отметили в военной прокуратуре.

Читайте также Взятка в пять тысяч долларов: полиция задержала чиновника Минрегиона

После этого правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК, а неправомерную выгоду изъято.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чиновник госпредприятия Минобороны погорел на взятке". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...