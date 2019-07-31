Фото: прокуратура Киева

Чиновник Госуправления делами незаконно завладел недвижимостью в центре Киева https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-31T14:37:00+03:00 Происшествия Речь идет о нежилом помещении на улице Терещенковской

Столичная прокуратура объявила подозрение чиновнику Государственного управления делами и двум его сообщникам в незаконном завладении помещением в центре Киева стоимостью 2,7 млн гривен.

"Установлено, что в 2017 году заведующий сектором Государственного управления делами, вступив в предварительный сговор с директором Государственного предприятия "Укржильесервис", а также частным лицом, используя поддельное свидетельство о праве собственности, незаконно завладели нежилым помещением по ул. Терещенковской в Киеве общей площадью около 90 кв. м и стоимостью почти 2,7 млн грн", – говорится в сообщении.

В дальнейшем это помещение было продано злоумышленниками третьему лицу. В итоге трем фигурантам данного производства сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

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По месту жительства подозреваемых и их работы были проведены обыски, в ходе которых были изъяты бланки свидетельств о праве собственности, техническая документация на нежилое помещение, являющееся предметом совершенного уголовного преступления и денежные средства. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

На незаконно отчужденный объект государственной собственности наложен арест.

Ранее сообщалось, что в столице задержали похитителей мужчины, которые больше года насильно удерживали киевлянина в арендованном доме в Киевской области и требовали от него передать свое имущество.

Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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