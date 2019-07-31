Чиновник Госуправления делами незаконно завладел недвижимостью в центре Киева

Столичная прокуратура объявила подозрение чиновнику Государственного управления делами и двум его сообщникам в незаконном завладении помещением в центре Киева стоимостью 2,7 млн гривен.
"Установлено, что в 2017 году заведующий сектором Государственного управления делами, вступив в предварительный сговор с директором Государственного предприятия "Укржильесервис", а также частным лицом, используя поддельное свидетельство о праве собственности, незаконно завладели нежилым помещением по ул. Терещенковской в Киеве общей площадью около 90 кв. м и стоимостью почти 2,7 млн грн", – говорится в сообщении.
В дальнейшем это помещение было продано злоумышленниками третьему лицу. В итоге трем фигурантам данного производства сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины.
По месту жительства подозреваемых и их работы были проведены обыски, в ходе которых были изъяты бланки свидетельств о праве собственности, техническая документация на нежилое помещение, являющееся предметом совершенного уголовного преступления и денежные средства. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
На незаконно отчужденный объект государственной собственности наложен арест.
Ранее сообщалось, что в столице задержали похитителей мужчины, которые больше года насильно удерживали киевлянина в арендованном доме в Киевской области и требовали от него передать свое имущество.
Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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