Чиновника Генпрокуратуры обокрали в метро Киева

Сегодня, 12:18

Кража произошла утром в вагоне подземки

Чиновника Генпрокуратуры обокрали в метро Киева

Утром в пятницу, 9 ноября, в вагоне Киевского метро у пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко из сумки украли бутерброды. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может, это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен", – рассказал Лысенко.

По его словам, утром в вагоне особенно остро чувствуются все запахи. Лысенко предположил, что запах бутербродов кого-то спровоцировал.

"Но в будущем стрихнин в бутры точно класть не буду! Это же люди! Наши, украинцы! Тем более, сегодня День украинской письменности и языка. И этот случай вызвал море сообщений и различных предложений. В общем, положительного характера", – уточнил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что 25 сентября прокурора Генпрокуратуры Сергея Горбатюка обворовали в киевском парке "Муромец". У прокурора украли сумку с деньгами и документами.

Кроме того, 6 ноября два иностранца в ресторане Киева украли сумку со 100 тысячами гривен. Обворовали 31-летнего предпринимателя.

 
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