Чиновники КГГА украли 12 миллионов гривен, предназначенных для спортшкол

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему в Киевской городской государственной администрации. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновники одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА разворовали миллионы бюджетных средств, предназначенных для спортивных школ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские заведения. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставкам на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности. СБУ провела обыски по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА. Там правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Также в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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