Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Чиновники КГГА украли 12 миллионов гривен, предназначенных для спортшкол

11 ноября, 15:47

Должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские заведения

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему в Киевской городской государственной администрации. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновники одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА разворовали миллионы бюджетных средств, предназначенных для спортивных школ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские заведения. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставкам на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности. СБУ провела обыски по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА. Там правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

Реклама

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

В тренде
Соскучился за женой и не дали кредит: почему осужденные за ложное минирование звонили "102"
Иллюстрация

Ранее правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Также в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев КГГА коррупционеры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видеоПроисшествия
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидецПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котовПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...