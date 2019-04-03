ЧП на линии скоростного трамвая в Киеве: мужчина упал с моста и погиб
На данный момент движение первого трамвая заблокировано
В Киеве произошло смертельное ЧП на линии скоростного трамвая в среду, 3 апреля, около 15:40. Так, мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.
По словам очевидцев, мужчина сам бросился с моста и, упав на трамвайное полотно, скончался.
На данный момент движение трамваев заблокировано.
В КП "Киевпастранс" подтвердили инцидент и разъяснили, как организовано движение автобусов.
"Задерживается движение трамваев №1 по ул. Комарова – ул. Василенко в оба направления: с пешеходного моста на пути упал человек. На место вызвана полиция и СМП. Организовано движение автобусов №1т: ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка", - сообщается на сайте КП.
Обстоятельство и подробности ЧП устанавливаются.
Напомним, что утром 3 апреля в центре Киева в номере одной из гостиниц нашли тело молодой девушки. Личность девушки установили, она была уроженкой Мариуполя, работала в одном из ночных клубов диджеем. По предварительной информации, этой ночью она познакомилась с девушкой и парнем, после чего с ними отправилась в гостиницу.
Ранее сообщалось, что труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта.
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