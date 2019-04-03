ЧП на линии скоростного трамвая в Киеве: мужчина упал с моста и погиб

На данный момент движение первого трамвая заблокировано

Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

ЧП на линии скоростного трамвая в Киеве: мужчина упал с моста и погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b2/909/5ca4b29098d52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b2/909/5ca4b29098d52.jpg 2019-04-03T16:29:00+03:00 Происшествия На данный момент движение первого трамвая заблокировано

В Киеве произошло смертельное ЧП на линии скоростного трамвая в среду, 3 апреля, около 15:40. Так, мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.

По словам очевидцев, мужчина сам бросился с моста и, упав на трамвайное полотно, скончался.

На данный момент движение трамваев заблокировано.

В КП "Киевпастранс" подтвердили инцидент и разъяснили, как организовано движение автобусов.

"Задерживается движение трамваев №1 по ул. Комарова – ул. Василенко в оба направления: с пешеходного моста на пути упал человек. На место вызвана полиция и СМП. Организовано движение автобусов №1т: ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка", - сообщается на сайте КП.

Обстоятельство и подробности ЧП устанавливаются.

Напомним, что утром 3 апреля в центре Киева в номере одной из гостиниц нашли тело молодой девушки. Личность девушки установили, она была уроженкой Мариуполя, работала в одном из ночных клубов диджеем. По предварительной информации, этой ночью она познакомилась с девушкой и парнем, после чего с ними отправилась в гостиницу.

Ранее сообщалось, что труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта.

Также мы писали, что 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете в парке Партизанской славы в Дарницком районе. апре

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