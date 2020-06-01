ЧП на мосту Метро: у семьи "минера" мошенники отобрали квартиру

Стали известны подробности о мужчине, который "минировал" мост Метро в Киеве в понедельник, 1 июня. Как мы выяснили, задержанным оказался Виталий Т., которому неделю тому назад исполнилось 32 года. По данным полицейских, парень является уроженцем поселка Сосница Черниговской области, у него есть мать по имени Антонина.

Как подтвердил нам поселковый староста Сосницы Андрей Портной, в их поселке действительно есть жительница Антонина Т.

"Антонина проживает у нас, постоянно жалуется, звонит на горячую линию Кабмина. То ее не устраивает благоустройство, то перевозки. В остальном дискомфорта не создает. С ее сыном никогда не встречался. Знаю, что у них под Киевом была квартира и вроде бы ее у них отобрали мошенники", – сообщил поселковый староста.

По словам сельчан, не исключено, что проблема с квартирой стала поводом для необдуманного поступка на мосту Метро.

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Напомним, 1 июня, неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, пригрозил взорвать мост Метро в Киеве. На момент сообщения о происшествии не было известно о каких-либо требованиях "подрывника". Полиция перекрыла мост, движение автомобильного транспорта и поездов метро по мосту было прекращено.

"Минером" оказался 32-летний житель Киево-Святошинского района. По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

У задержанного отберут образцы на алкогольное и наркотическое опьянение, но визуально его нет. У мужчины проблемы: мать в больнице, проблемы с родственниками и ему периодически негде жить.

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