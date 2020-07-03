ЧП на мосту Патона в Киеве: копы спасли 20-летнего студента

Парень пытался покончить с собой из-за проблем в учебе и финансах

В Киеве копы спасли на мосту Патона 20-летнего студента, который пытался покончить с собой из-за финансовых проблем и сложностей на учебе.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, в ночь на 2 июля копы Евгений Атрощенко и Александр Логин получили вызов о ЧП на мосту Патона и отправились на помощь.

"На мосту Патона, за перилами аварийного спуска, они обнаружили мужчину, который пытался покончить с собой. Во время разговора Евгению и Александру удалось завоевать его доверие и успокоить. Инспекторы отвели гражданина в безопасное место. Кроме подавленного психологического состояния, он имел порезы на руках, поэтому инспекторы вызвали медиков и перебинтовали ему руки", – говорится в сообщении.

С парнем побеседовали и он рассказал, что пошел на отчаянный поступок из-за проблем в учебе и финансах. Студента передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее в Киеве копы сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с него, транслируя это в социальных сетях.

Также в столице из ямы дождевой канализации спасли голого мужчину.

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