ЧП на Печерске: мужчина выпрыгнул из окна больницы и упал на элитное авто

В центре Киева произошло ЧП: из окна больницы №12 на улице Подвысоцкого выпал пациент.

"Мужчина выпрыгнул сам из окна двенадцатого этажа больницы и упал на припаркованный внедорожник Toyota Land Cruiser.. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Сейчас мужчина находится в реанимации. На месте работают правоохранители, опрашивают свидетелей и сотрудников больницы, устанавливают причину отчаянного поступка мужчины", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что сейчас устанавливают личность владельца пострадавшего автомобиля, но его персональные данные не разглашают.

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Недавно в Киеве произошел похожий случай: на Милютенко, 38, из окна высотки выпал мужчина. Он проживал в квартире на седьмом этаже. В момент случившегося дома была его падчерица и семилетняя девочка. Как оказалось, мужчина злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт. Он якобы неоднократно угрожал, что покончит жизнь самоубийством.

Напомним, в Одесской области двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения, – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее брат повредил позвоночник.

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