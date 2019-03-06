ЧП под Киевом: в массовых пожарах сгорают целые гектары

Наказание за сжигание травы в виде штрафа жителей не слишком пугает

Фото: ГСЧС Киевской области.

ЧП под Киевом: в массовых пожарах сгорают целые гектары Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f6b/b6b/5c7f6bb6be87f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f6b/b6b/5c7f6bb6be87f.jpg 2019-03-06T08:45:00+02:00 Происшествия Наказание за сжигание травы в виде штрафа жителей не слишком пугает

В Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой. Теплая погода в феврале и отсутствие снега поспособствовали тому, что проблема в этом году возникла на полтора месяца раньше, чем в предыдущем.

По данным ГСЧС Киевской области, спасателям пришлось уже 224 раза тушить травяные пожары. Только за минувшие выходные было более 50 таких вызовов. К примеру, в селе Новые Петровцы Вышгородского района выгорело два гектара травы, вблизи пгт Бородянки — четыре, возле села Гавронщины — три, в Белогородке — два, возле пгт Макарова — гектар.

Пожары. Ежедневно спасатели получают несколько десятков вызовов, особенно много работы в выходные. Фото: ГСЧС Киевской области

Подобные пожары не только наносят вред природе, но и уничтожают и имущество людей. Например, в Обуховском районе огнем была повреждена лодка. А еще пожары провоцируют возгорание торфяников, хотя крупных пожаров пока не было.

"Тушили небольшие очаги в Вышгородском районе, Бородянском. Сейчас наши сотрудники делают ежедневный объезд и контролируют ситуацию на проблемных участках", — говорят в ГСЧС.

Горит сухостой и в столице. К примеру, в выходные жители сообщали в соцсетях о горящем сухом камыше на берегах озер Вырлицы, Лебединого в Дарницком районе. В столичной ГСЧС говорят, что за последние две недели спасатели уже 42 раза выезжали на подобные вызовы.

Фото: О. Натха

"Общая площадь возгорания составила 16 гектаров. Ситуация пока не критическая. Но отмечу, что в прошлом году мы начали вести статистику только с 1 апреля, а в этом уже с 19 февраля", — говорит начальник сектора по связям со СМИ Светлана Водолага.

Возникают травяные пожары в основном из-за человеческого фактора. Люди либо умышленно выжигают старую траву, "чтобы новая лучше росла", либо провоцируют пожары по неосторожности. Предусмотренное за это наказание особо жителей не пугает, да и ловят нарушителей слишком редко. Напомним, согласно Админкодексу за самовольное сжигание растительности могут оштрафовать на 170—340 грн, должностных лиц — на 850—1190 грн. Если речь идет о территории населенного пункта, привлечь могут и за нарушение норм и правил благоустройства: в таком случае штраф для частных лиц 340—1360 грн, для предпринимателей — 850—1700 грн.

Напомним, на прошлой неделе трижды горело отселенное здании по ул. Сечевых стрельцов, 91. Известно, что этот дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Ипполита Николаева. В здании располагался полицейский околоточный участок, позже отделение милиции, а до 2013 года тут обитала налоговая служба Шевченковского района.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ЧП под Киевом: в массовых пожарах сгорают целые гектары". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.