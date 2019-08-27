ЧП с деревом на столичном Печерске: стали известны подробности (видео)

Пострадавшей женщине - 48 лет, у нее травма спины и таза

Женщину, на которую во вторник, 27 августа, на улице Чигорина на Печерске рухнуло дерево, госпитализировали в больницу №17.

В КО "Киевзеленстрой" нам сообщили, что дерево находилось не на их балансе, а росло на придомовой территории.

"Пострадавшей 48 лет, ее госпитализировали в больницу №17. У нее травма спины и таза, медики оказывают ей всю необходимую помощь. На месте работают спасатели, чтобы убрать дерево и освободить проезд", – сообщилc"Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по ЧС КГГА.

Также появилось видео момента падения:

Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото непогоды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram