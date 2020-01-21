ЧП с лифтом на Теремках: спасатели сообщили подробности аварии

В подъемнике оборвался тросик двери, в момент аварии в кабине были пассажиры

Фото: lift.kiev.ua

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В столичной мэрии прокомментировали информацию про обрыв лифта в жилом доме на улице Вильямса, 19/14 в Голосеевском районе столицы. Отмечалось, что грузовой лифт с пассажирами упал, когда подъемник начал подниматься с минус первого этажа на первый.

Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА лифт никуда не падал.

"По информации полученной от представителей жилищного квартала, где якобы случилось ЧП, произошел обрыв тросика двери лифта. Этот трос в течении часа был заменен. Пострадавших нет. И лифт работает в обычном режиме. Он никуда не падал", – сообщил сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Ранее в Киеве в жилой многоэтажке по улице Матеюка, 7, в Деснянском районе оборвался лифт, в котором находились две женщины. Об этом сообщила жительница дома Наталья Левченко на своей странице в Facebook. По ее данным, инцидент произошел 17 сентября, у лифта сработали аварийные тормоза, поэтому женщины не пострадали.

Напомним, в февралев новом доме в столице чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

А в 2018 году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16-м этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и скорую, которые прибыли в течение 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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