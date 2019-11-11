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ЧП с мужчиной на Центральном ж/д вокзале в Киеве: появились детали от копов и видео (видео)

11 ноября, 11:25

Мужчина забрался на колонну и угрожал спрыгнуть с нее

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале правоохранители отговорили мужчину от совершения самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Вчера вечером к столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает сброситься с помещения на Центральном железнодорожном вокзале. Одним из первых вмешался в ситуацию начальник сектора кадрового обеспечения отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУНП в г. Киеве Сергей Баланчук, который сразу начал вести с мужчиной переговоры", – говорится в сообщении.

"Во время общения со мной он рассказал, что приехал в столицу на работу. Через некоторое время начал употреблять наркотики, вследствие чего покинул место работы и совершил ряд преступлений", – сообщил Баланчук.

После получаса переговоров мужчина согласился спуститься с колонны, на которую залез. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ним общаются правоохранители и устанавливают мотивы поступка.

Напомним, в Киеве полицейский спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская".

Ранее сообщалось, что на Волыни патрульные спасли от суицида ветерана АТО. Инцидент произошел на улице Кравчука в Луцке.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты, спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем вместе с четвероногим путешественником медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения друзья воссоединились.

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Киев вокзал самоубийство

Источник: Сегодня

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