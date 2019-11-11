ЧП с мужчиной на Центральном ж/д вокзале в Киеве: появились детали от копов и видео (видео)

Мужчина забрался на колонну и угрожал спрыгнуть с нее

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале правоохранители отговорили мужчину от совершения самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Вчера вечером к столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает сброситься с помещения на Центральном железнодорожном вокзале. Одним из первых вмешался в ситуацию начальник сектора кадрового обеспечения отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУНП в г. Киеве Сергей Баланчук, который сразу начал вести с мужчиной переговоры", – говорится в сообщении.

"Во время общения со мной он рассказал, что приехал в столицу на работу. Через некоторое время начал употреблять наркотики, вследствие чего покинул место работы и совершил ряд преступлений", – сообщил Баланчук.

После получаса переговоров мужчина согласился спуститься с колонны, на которую залез. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ним общаются правоохранители и устанавливают мотивы поступка.

Напомним, в Киеве полицейский спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская".

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