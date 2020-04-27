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ЧП в центре Киева: от здания на Крещатике отвалился металлический шпиль (фото)

27 апреля, 12:46

Александр Марущак

В результате инцидента никто не пострадал

В центре Киева произошло ЧП. Как сообщают в социальных сетях, с высотного здания на Крещатике рухнул шпиль. Фото металлической конструкции длиной около трех метров опубликовали пользователи Facebook.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

"На здании по Крещатику, 13 пришел в негодность металлический шпиль. Конструкция была поражена коррозией и шпиль наклонился в сторону, а затем упал на крышу здания. На землю он не падал и угрозы для жизни людей не было. Высотники демонтировали конструкцию и спустили ее на тротуар", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

На данный момент неизвестно – понесет ли ответственность балансодержатель здания. Технические службы должны были следить за элементами, которые украшают здание в центре Киева, которое является памятником архитектуры. Также неизвестно, когда шпиль вернут на место и вернут ли вообще.

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Отметим, что полная высота шпиля на этом здании около 15 метров и отвалилась его верхняя часть. В декабре 2013 года именно на этот шпиль взобрался киевский человек-паук Афоня Чавдик и зажег на его макушке файер в поддержку протестующих на Майдане активистов. Так же он прикрепил к конструкции национальный флаг. Увы, спустя семь лет конструкция, пораженная коррозией, отвалилась.

Ранее сообщалось, что на Крещатике произошло обрушение строительных лесов. Конструкции рухнули прямо на пешеходную зону, где проходили люди. Интересно, что рабочие выполняли работы по адресу Крещатик, 13.

Напомним, также на улице Новоконстантиновской, 2 в здании СТО на женщин обрушились бетонные плиты. Одна пострадавшая погибла.

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Киев Крещатик шпильки обрушение

Источник: Сегодня

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