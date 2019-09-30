ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперации

Фото: Юрий Зозуля/Facebook

Сотрудники правоохранительных органов отговорили молодого человека, забравшегося поздно вечером 29 сентября на крышу здания на Майдане в Киеве и грозившегося спрыгнуть, от необдуманных действий. Об этом сообщил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

В частности, Зозуля опубликовал фото коллеги – комбата первого батальона, полка 1 УПП в Киеве Алексея Оленина, который около пяти часов общался с молодым человеком, угрожавшим покончить с собой.

"Он спустился с крыши здания на площади. Там ему пришлось провести пять часов, общаясь с молодым человеком, который хотел оттуда спрыгнуть. Оленину есть, чем дорожить в жизни, но в течение пяти часов он сидел на скользкой крыши, мерз и не хотел падать вниз. Затем он вышел оттуда вместе с тем парнем. Он его спас. Потому Леха – first responder. Он – тот, для кого жизнь кого угодно может стоить большего, чем своя", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

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Также в сети опубликовано видео с места инцидента.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве случилось громкое ЧП – мужчина грозился взорвать мост Метро в Киеве. Для его обезвреживания были привлечены различные службы и подразделения полиции, в том числе спецназ КОРД. Однако он сложил оружие и сдался правоохранителям. Оказалось, что он был не в адекватном состоянии, под воздействием наркотиков. Читайте все подробности угрозы теракта на мосту Метро.

Позже суд оставил за решеткой "подрывника" моста Метро в Киеве. Адвокат Алексея Белько Сергей Полищук уточнил, что сержанта готовы взять на поруки трое людей, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков.

Видео: Нацполиция

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