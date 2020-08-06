ЧП в метро Киева: пьяный пассажир упал на рельсы и чудом не погиб

В подземке уточнили, что мужчине повезло, так как в момент падения на станцию "Выставочный центр" не прибывал поезд

Вчера, 5 августа, на станции столичного метро "Выставочный центр" произошло ЧП, молодой мужчина упал на рельсы. Его чудом удалось спасти, поскольку падение вовремя заметили.

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"Практически ежедневно имеем случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения создают проблемы и себе и окружающим. Так, вчера пьяный молодой мужчина упал на рельсы метро на станции "Выставочный центр". Отделался незначительными травмами. От госпитализации отказался", – сообщает на своей странице в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

В Киевском метрополитене подтвердили факт ЧП на станции "Выставочный центр".

"Да, мужчина упал на рельсы. Это произошло после 15:00. Нашим сотрудникам пришлось отключать напряжение и поднимать упавшего на перрон. Мужчину осмотрели медики. Задержка в движении поездов составила не более трех минут. Мужчине повезло, что в момент падения на станцию не прибывал поезд", – рассказали в Киевском метрополитене.

Напомним, в прошлом году на станции метро "Оболонь" в Киеве женщина упала на рельсы и погибла.

Также мы сообщали, что в столичном метро произошла драка между пассажирами.

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Кроме того, сообщалось, что на каждой станции подземки в Киеве появятся дефибрилляторы:

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