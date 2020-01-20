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ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали

20 января, 13:30

Александр Марущак

В метрополитене сообщили, что произошла техническая поломка поезда

Фото: Киев Сейчас

Фото: Киев Сейчас

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Причиной остановки поездов на красной ветке Киевского метрополитена, которая произошла сегодня утром, 20 января, в подземке называют техническую неисправность в подвижном составе.

"Пока мы не можем сказать, что конкретно произошло с поездом на красной ветке метрополитена. Детальная информация в виде отчета от специалистов будет готова через неделю. Наша задача – оперативно восстановить движение поездов и нормализовать работу на линии – все остальное – это детали, над которыми работают наши специалисты. Можем сказать, что человеческий фактор к сбою в работе подземке не причастен: никто на рельсы не падал. Также не было задымления или возгорания. Произошла техническая поломка поезда, которую наши специалисты быстро устранили, возобновив движение поездов", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

Ранее в Киеве пассажир метро ударил полицейского, который сделал ему замечание. 44-летнего злоумышленника задержали.

Напомним, что минувшим летом в столичной подземке на центральной станции метро "Крещатик" произошло задымление. В связи с этим станции "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Майдан Незалежности" были закрыты по техническим причинам. А станция "Арсенальная" работала только на выход, ни один пересадочный узел не работал.

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Киев метро чп Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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