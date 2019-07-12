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ЧП в метро Киева: женщина, упавшая на рельсы, погибла

12 июля, 10:51

О причинах падения женщины на рельсы не сообщается

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Женщина, упавшая на рельсы на станции Киевского метро "Оболонь" утром в пятницу, 12 июля, погибла. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"На станции метро "Оболонь" на рельсы упала женщина. Она погибла", - сообщили в главке.

Напомним, что в связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

Напомним, 22 апреля произошло ЧП на красной ветке столичной подземки. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. К счастью, женщина не получила повреждений. Остановка движения поездов составила две минуты с 9:35 до 9:37.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


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Тег Киев, метро, гибель

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Источник:

Интерфакс-Украина

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