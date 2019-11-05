ЧП в столичном метро: все станции открыты для проезда

На центральных станциях после проверки не нашли подозрительных предметов

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В столичной подземке, где утром во вторник, 5 ноября, в связи с сообщением о минировании были закрыты ряд центральных станций, станции "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" возобновили работу в прежнем режиме.

Советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала "Сегодня", что на станциях была проведена проверка и специалисты не нашли взрывчатых веществ.

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Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых минированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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