Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

ЧП в столичном метро: все станции открыты для проезда

5 ноября, 11:22

Александр Марущак

На центральных станциях после проверки не нашли подозрительных предметов

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В столичной подземке, где утром во вторник, 5 ноября, в связи с сообщением о минировании были закрыты ряд центральных станций, станции "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" возобновили работу в прежнем режиме.

Советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала "Сегодня", что на станциях была проведена проверка и специалисты не нашли взрывчатых веществ.

Реклама

Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых минированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

В тренде
Что происходит с пробками в Киеве: прямой разговор с советником мэра Максимом Бахматовым (видео)

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев метро минирование Майдан Незалежности

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормы
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормыПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Из аэропорта
Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют пассажиров: стали известны причиныПроисшествия
В центре Киева вспыхнул сильный пожар
В центре Киева вспыхнул сильный пожарПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...