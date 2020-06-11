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На самоизоляцию ушли шесть директоров школ: подробности о Covid-19 в Святошинском районе столицы

11 июня, 15:29

Игорь Серов Игорь Серов

Одного из педагогов уже госпитализировали с подтвержденным диагнозом Covid-19

В Святошинском районе Киева из-за коронавируса отправили на самоизоляцию директоров сразу нескольких школ. Как мы выяснили, это прозошло после одной из недавних рабочих встреч.

"Действительно, была встреча с директорами школ. Им продлевали контракты, нужно было оговорить порядок работы. Присутствовали 8 человек – 6 директоров и 2 работников управления образования, – рассказала сайту "Сегодня" начальник отдела по вопросам общего среднего, внешкольного и дошкольного образования Святошинского управления образования Людмила Голованенко. – Но у одного из директоров, у которого продлевается контракт, вечером этого же дня поднялась температура и эта наша коллега была госпитализирована. У нее подтвердился Covid-19. В соответствии с регламентом, все, кто были на встрече, в том числе и я, находятся на самоизоляции до 17 числа".

По словам, состояние здоровья заболевшего директора – стабильное.

"Она в больнице, под наблюдением врачей. Надеемся, что она быстро выздоровеет", – уточнили в управлении образования Святошинского района столицы.

Как добавили наши источники в учительской среде Святошинского района, по неофициальной информации, заболевшая директор школы заразилась от своего мужа.

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Напомним, по данным городских властей, в столице растет число заражений коронавирусом. На сегодня в городе подтвержден 3671 случай заражения.

Ранее сообщалось о том, где и почему в Украине не ослабили карантин. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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