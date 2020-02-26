Что известно о мужчине, который поджег себя под Офисом президента

В Киеве сегодня, 26 февраля, под Офисом президента мужчина поджег себя. По словам очевидцев, перед этим он облил себя горючей жидкостью, вероятно – одеколоном.

В это время там проходила акция медиков, но мужчина к ней не имеет отношения. Очевидцы утверждают, что он пришел с людьми, на плакате которых было написано "Отдать стадион громаде!". Как он себя поджег – никто не видел: он выскочил из толпы уже в огне.

Позже стало известно, что мужчину зовут Александр Леонидович Бурлаков, по некоторым данным, ранее он служил в АТО. Он поджег себя, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые у него возникли с местными властями.

"Я Александр Бурлаков. Меня не слышит власть. Причина (моего поступка) – безвластие, коррупция. Сельский совет вместе с геокадастром украл землю в Белополье, Сумская область, село Новоивановка, Гуриновский сельский совет. Нам не дали распаевать, украли все документы. Они на этом наживаются", – цитирует его агентство "Украинские новости"

Мужчина добавил, что приезжает на митинги не первый раз, однако не добивается никакого результата.

"Кабинетное крысятничество не дает нам решать наши вопросы. Нет закона. У них закон – деньги. Я неоднократно обращался к правоохранителям, и куда я только не обращался. Я не вижу выхода и поэтому я так поступил", – пояснил он. В тренде В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

К счастью, полиции диалога и участникам протеста удалось быстро потушить огонь на мужчине. Правоохранители оказали ему первую помощь, смазав пантенолом обожженное лицо, руки и ноги. Однако позже в Ожоговом центре (Киевская городская больница №2) врач сообщил, что Александр получил глубокие ожоги лица, туловища, верхних и нижних конечностей. После того, как его состояние стабилизируется – он пройдет обследование и, возможно, ему понадобится операция по пересадке кожи. Пока же он находится в реанимации, ему сделали перевязки.

Врач Ожогового центра уточнил, что лечение ожогов, которые получил Александр Бурлаков, займет полтора-два месяца. А период реабилитации может занять всю жизнь.

Правоохранители сообщили, что происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. А в Офисе президента сообщили, что с мужчиной намерены пообщаться. "Отдел обращения граждан Офиса президента уже отправился на встречу с человеком, который совершил самоподжег, чтобы выяснить вопрос, к которым он хотел привлечь внимание", – написала на своей странице в Facebook Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.

Отметим, что украинцы поджигают себя, чтобы привлечь внимание к проблемам с местными властями, уже не впервые. В прошлом, 2019 году, в Ужгороде мужчина поджег себя возле областной прокуратуры. Тем временем, в Бердичеве Житомирской области мужчина и вовсе пытался совершить самосожжение во время сессии городского совета. Он зашел в зал заседаний, облил себя бензином и поджег.

Также самоподжеги происходили из-за бытовых конфликтов. Так, в августе 2019-го в селе Подгорцы Обуховского района пенсионер из-за конфликта с бывшей женой облил себя бензином и поджег. Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. Он опрыскал себя и своих близких топливом. Крайне напуганная дочь вызвала полицию.

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