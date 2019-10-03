Смертельная спецоперация под Киевом: что нужно знать о "террористе номер один"

Шота Чичиашвили был осужден в Грузии на 22 года за похищения людей

Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

2 октября под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу: ранены два КОРДовца.Это был злоумышленник, который 10 дней назад на столичной Оболони стрелял в спецназовцев. Во время задержания в селе Хотяновка Киевской области преступник открыл огонь по сотрудникам КОРДа и ранил двух человек, но был убыл убит правоохранителями.

Так, один милиционер получил ранения плеча и сквозное ранение предплечья, другой – слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранения кисти.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя. Это гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства к 22 годам лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", - цитирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице главу полиции Киева Андрея Крищенко.

На следующий день Нацполиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения. На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

Имя убитого обнародовал на своей страничке в Facebook экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

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"Это был очень опасный преступник. При проведении операции украинские полицейские проявили смелость и профессионализм.

При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорён к 22 годам заключения, но был отпущен в 2013 году по приказу Иванишвили. В последние годы он был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах.

Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь напрямую контролируют их российские коллеги", – написал Саакашвили.

Оказалось, что у застреленного Шота Чичиашвили богатая и красочная биография. По информации российского издания "Коммерсантъ", до 1998 года Шота (Мевлуд) Чичиашвили служил в батальоне спецназа МВД Грузии. Его уволили за несоответствие занимаемой должности, и он перебрался в Панкисское ущелье, где действительно занялся похищением людей.

В частности, по данным следствия, Чичиашвили был главным организатором похищения двух сотрудниц Международного Красного Креста итальянки Наташи Зулино и француженки Софи Прокофьефф, британского бизнесмена Питера Шоу, испанских бизнесменов Антонио Тренильо и Франциско Родригеса, грузинского священника Басилия Мачитадзе и сотрудника спецназа правительственной охраны Грузии Мамуки Арабули.

Чичиашвили руководил одновременно несколькими бандами в Панкисском ущелье. Официально в международный розыск его объявили еще в 1999 году. До 2001 года, по оперативным данным, он находился в Грузии, а затем, как утверждают в МВД республики, сбежал в Москву, но не прерывал связей с Панкиси. В Москве "террорист номер один", как его называли в грузинских СМИ, был задержан в июне 2003 года.

Задержание Чичиашвили вызвало немалое возмущение на его родине, в Панкиси. Как сообщал сайт "Кавказский Узел", в январе 2004 года в селе Матани, откуда родом Чичиашвили, прошла массовая акция в поддержку "террориста номер один". Его родственники и односельчане – грузинские этнические чеченцы-кистинцы, заявляют, что права находящегося в Тбилиси в следственном изоляторе Чичиашвили нарушаются.

В частности, в отношении задержанного была нарушена презумпция невиновности, так как представители правоохранительных органов называли его "преступником" еще до судебного процесса. Кроме того, он помещен в одиночную камеру и к нему не допускают представителей правозащитных организаций.

В итоге "террорист номер один" получил 22 года, из которых отсидел восемь. По информации того же "Кавказского узла", Шота Чичиашвили был освобожден 1 июня 2013 года в результате амнистии, организованной новым руководством республики. По мнению одного из лидеров парламентской оппозиции Нугзара Циклаури, грузинские власти освободили Чичиашвили в надежде на помощь в установлении порядка в Панкисском ущелье.

Согласно информации, размещенной в соцсетях, после освобождения последние четыре года Чичиашвили проживал в Москве.

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