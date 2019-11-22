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Чудом никто не пострадал: появились подробности ДТП с Porsche в Киеве и видео

22 ноября, 12:03

Пешеходы, пассажиры, водитель машины и коммунальщики родились в рубашке

/ Фото: Киев Оперативный

В КП "Киевавтодор" сообщили подробности масштабной аварии на улице Старонаводницкой, где утром 22 ноября перевернулся Porsche.

"Сегодня, 22 ноября, в 08:36 на ул. Старонаводницкой произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором только чудом никто не пострадал. Водитель люксового кроссовера Porsche не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. От удара фрагмент дорожного ограждения улетел и территорию производственной базы КП "ДЭУ Печерского района" и только чудом не травмировал рабочих", – говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся, коммунальщики быстро потушили пожар.

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"Лишь по счастливому стечению обстоятельств в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобиле, ни пешеходы, ни работники ДЭУ", - отметили в "Киевавтодор".

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Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Киев ДТП аварии

Источник: Сегодня

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